"ابن سمار": نفخر بالقيادة الرشيدة واهتمامها الواسع بالمواطنين في تطوير المدن إلى مدن مستقبلية وذكية

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار، رجل الأعمال محمد بن سمار، بما تضمنته كلمة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وإطلاقه مشروع "ذا لاين" في مدينة نيوم، منوهًا بما حملته الكلمة من فكر ونضج ووعي، وحرص من القيادة الرشيدة على أن تكون المملكة العربية السعودية متعددة المشاريع النوعية، وعلى تجديدها لمفهوم المدن الحالية إلى مدن ذكية ومستقبلية، وحرصها على أن يكون المستقبل مشرقًا ومزدهرًا للمملكة العربية السعودية.

وأضاف بأنه بوصفه مواطنًا سعوديًّا ورجل أعمال يفخر بالقيادة الرشيدة، وما توليه من اهتمام واسع بالمواطنين في تطوير المدن إلى مدن مستقبلية وذكية؛ ما سينقل السعودية -بمشيئة الله- إلى مرحله متقدمه، وتنوع اقتصادي بارز لتحقيق رؤية السعودية 2030.

وأبدى شكره للقيادة الرشيدة على حرصها واهتمامها بازدهار وتطور السعودية، وعلى أن تكون دولة رائدة ومزدهرة، وعلى أن تكون -إن شاء الله- جميع هذه المشاريع مشاريع نوعية، بما يرضي الله سبحانه.

وقال: ندعو الله أن يبارك ويوفق وييسر لأن يكون هذا المشروع النوعي من مشاريع الخير والبركة.