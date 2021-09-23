تشكيلات العروض الجوية تزين سماء تبوك بمناسبة اليوم الوطني

الطائرات المقاتلة شكلت الرقم 91 فوق متنزه الأمير فهد بن سلطان

شهدت سماء مدينة تبوك اليوم عروضاً جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، احتفالاً باليوم الوطني 91 للمملكة.

وشكلت الطائرات المقاتلة فوق متنزه الأمير فهد بن سلطان الرقم (91) احتفاءً بهذه المناسبة.