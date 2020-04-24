"الزكاة والدخل" تدعو لإخراج الزكاة إلكترونيًّا عبر هاتف وتطبيق (زكاتي)

مباشرة إلى برنامج الضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الأفراد لإخراج زكاتهم "اختياريًّا" عن طريق خدمة هاتف زكاتي وبوابة (زكاتي)، وكذلك تطبيق (زكاتي) للهواتف الذكية.

وأكدت الهيئة أنها تسعى من خلال هذه المنصات الإلكترونية إلى توفير خدمات اختيارية للأفراد تمكّنهم من دفع زكاتهم إلكترونيًّا؛ حيث يتم توجيه أموال الزكاة المحصّلة مباشرة إلى برنامج الضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتأتي هذه الخدمات الإلكترونية متماشية مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حيث توفر خدمة هاتف زكاتي حساب ودفع زكاة الأفراد بشكل اختياري عبر الهاتف، مع إمكانية إصدار فاتورة لدفع الزكاة عبر خدمة سداد.

بينما يوفّر تطبيق (زكاتي) للأفراد، العديد من الخدمات؛ كخدمة حاسبة الزكاة لتحديد نصاب الزكاة الواجبة، وإمكانية دفع الزكاة بطريقة سهلة وموثوقة من خلال نظام سداد، كما يوفّر خدمة التذكير بمواعيد الزكاة، وكافة المعلومات التي تتعلّق بها.