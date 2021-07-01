مكة.. تسريب مياه يشوّه طرقًا بالشرائع ومطالبات بتكثيف دور الرقابة

استمرّ لعدة أيام محدثًا تجمُّعًا بمخطط 7.. و"سبق" وثّقته بالصور

تساءل عدد من مرتادي طريق محمد صالح بمخطط 7 بالشرائع، وتحديدًا الشارع الرابط بين الخضراء وشارع محمد صالح عن دور الجهات ذات العلاقة في مراقبة الطرق وما تتعرض له من تلفيات نتيجة تسربات المياه، والتي تمتد بعضها لتصل إلى قرابة الأسبوع كما حدث في الشارع المذكور أعلاه.

وتسبّب تسرب بسيط في المياه نتيجة حفريات سابقة بإحداث ضرر في الشارع استمرّ لعدة أيام تسبّب بتسرب المياه في الشارع وإتلاف الطبقة الإسفلتية امتدّ لعشرات الأمتار مكونًا تجمعًا للمياه زاد مع تلف الإسفلت ويخشى من تسببه بهبوط للحفريات السابقة في الشارع ذاته.

"سبق" وقفت مساء اليوم على الموقع ووثقت صورًا للتسرب ومدى الضرر الذي تسبب فيه وتأثيره على الطريق.