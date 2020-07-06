"السديس" يدشن الدفاتر الإلكترونية لإدارة الميزانية

أثنى على الجهود المبذولة في تطبيق النظام وتطويره

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الدفاتر الإلكترونية لإدارة الميزانية.



جرى التدشين بحضور وكيله للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد، مدير عام إدارة الميزانية سعود بن حمود الريشي، ومساعد مدير عام إدارة الميزانية بسام بن صالح الحبيب، وموظفي الارتباط عمرو بن ياسر مرجان، وعبدالله بن فهد العويد.



وأثنى "السديس" على جهود الوكالة في تطبيق النظام وتطويره، والإسهام في إنجاز الأعمال عبر الوسائل المتطورة والإلكترونية.



من جانبه، قدم الدكتور المحيميد شكره وتقديره للرئيس العام لشؤون الحرمين على دعمه غير المحدود للوكالة، ولكل من يسهم في تقديم الخدمات.