تقلبات جوية "حادة" بالمملكة اليوم .. جبهة هوائية باردة تعبر العاصمة مساءً

رياح قوية وعواصف رملية وثلوج متوقعة ترافقها غيوم كثيفة وزخات مطرية

كشف تقارير مناخية أنه من المتوقع أن تتأثر المملكة نهار اليوم الثلاثاء، بتقلبات جوية يُمكن وصفها بالحادة، وتشمل عدداً من الظواهر الجوية القوية ما بين ثلوج يتوقع تساقطها وتراكمها بشكل مميز على جبل اللوز، وما بين رياح قوية وعواصف رملية يُتوقع تأثيرها في أجزاءٍ واسعة من المملكة، إضافة إلى الأمطار المتوقع تأثيرها في بعض المناطق.

ووفق موقع "طقس العرب" يُتوقع أن تزداد كثافة السُحب مع ساعات صباح اليوم الثلاثاء على تبوك، حيث تدخل الحالة الماطرة في فترة الذروة، وتتساقط -بمشيئة الله- الأمطار الرعدية المتوسطة والغزيرة على المناطق المطلة على خليج العقبة، كما يزداد تساقط الثلوج ويصبح أكثر انتظاماً على مرتفعات جبل اللوز، وتكون كثيفة ومتراكمة بشكل لافت.

وتتحسن فرص الأمطار على مدينة جدة مع ساعات صباح الثلاثاء، وتزداد كميات السحب وتزداد وتيرة الأمطار، لكنها تبقى خفيفة بوجه عام في مختلف أحياء المدينة، قد تتخللها بعض الزخات المتوسطة في مناطق محلية وعشوائية.

أما عن مكة المكرّمة -بحسب طقس العرب-، فهي مُشابهة من حيث توقيت الحالة الماطرة، إذ يُتوقع اشتدادها صباحاً، لكنها تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة بشكل عام.

وتتسع رقعة تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم الثلاثاء؛ لتشمل الجوف والحدود الشمالية، وتهطل زخات رعدية غزيرة من المطر وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، حيث تكون الفرصة عالية لتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الطرقات.

وتبدأ جبهة هوائية باردة بعبور أجواء العاصمة الرياض، مساء الثلاثاء، تترافق بتكاثر للغيوم متوسطة الارتفاع، التي تعمل على هطول زخات أمطار، تُتبع بنشاط في سرعة الرياح الغربية المثيرة للغبار، حيث تشير التوقعات الى اندفاع موجة غبار من منطقتَي القصيم وحائل باتجاه العاصمة الرياض، حيث تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير، بالتزامن مع انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة بسبب بدء عبور كتلة هوائية باردة.

وتصل موجة الغبار المنطقة الشرقية، مساء اليوم، وتشمل أغلب مناطق المنطقة بما فيها مدينة الدمام مع ساعات ليل الثلاثاء / الأربعاء، وتترافق بانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير وأيضاً بانخفاض في الحرارة.

ومع استمرار تحرك الجبهة الهوائية الباردة جنوباً، تصل موجة الغبار إلى منطقة الأحساء ومناطق إضافية من جنوب منطقة الرياض والربع الخالي ليل الثلاثاء ونهار الأربعاء.

وأضاف الموقع أن غد الأربعاء سيشهد مغادرة الجبهة الهوائية الباردة عموم منطقة الجزيرة العربية، وتتراجع فرص هطول الأمطار في عموم المناطق مع بقاء الطقس مغبراً في مناطق: الرياض، والشرقية، والربع الخالي، كما يسود طقس بارد نسبياً في أغلب مناطق المملكة باستثناء المناطق الجبلية من تبوك حيث تشهد أجواءً شديدة البرودة مع حدوث الانجماد ساعات صباح الأربعاء.