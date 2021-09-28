ديوانية "آل حسين" و"تراثنا" يقيمان احتفالية بمناسبة اليوم الوطني 91

برعاية وحضور "فيصل بن سلطان"

نظم ملتقى مستجدات السياحة والتراث 2030، بقيادة نورة الرشيد، مبادرة احتفاء باليوم الوطني السعودي 91، بمقر ديوانية "آل حسين" التاريخية.

جاء ذلك، برعاية وحضور الرئيس الفخري لديوانية "آل حسين"، الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وبالتعاون مع وقف الديوانية.

بدأ الحفل بكلمة للمشرف العام على الديوانية عبدالعزيز الحسين، الذي رحب بالحضور، وأشاد بالمبادرة الوطنية وما فيها من ذكرى حافلة بالإنجازات والوحدة الوطنية في ظل العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

تلا ذلك، كلمة قائدة ملتقى تراثنا 2030 نورة الرشيد، حيث تنوعت فقرات الحفل بقصيدة وطنية للشاعر سعد آل شائع، وقصيدة أخرى وطنية للشاعر نادر الناهشي.

ثم بدأ عرض فيلم تعريفي لديوانية "آل حسين" وعرض آخر لفيلم تعريفي لملتقى تراثنا 2030، وبعدها تم عرض عمل وطني للملحن سمير سعيد من أعضاء ملتقى تراثنا.

وفي ختام الحفل، ألقى الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، كلمة بهذه المناسبة الوطنية، ثم قام الجميع بعدها بأخذ الصور التذكارية بهذه المناسبة.