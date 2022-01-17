السودان .. مقتل 7 متظاهرين في احتجاجات شهدتها البلاد

إصابة 100 بالرصاص

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم (الاثنين)، أن سبعة متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن في البلاد.

وقالت اللجنة في بيان على "فيسبوك": "تأكد قبل قليل ارتقاء أرواح أربعة متظاهرين برصاص السلطات خلال فضها مواكب الشعب السلمية، ليصبح العدد الكلي سبعة قتلى في مليونية 17 يناير".

وأوضحت أن نحو مائة متظاهر أُصيبوا بالرصاص الحي.