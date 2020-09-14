وفاة عم الزميل "آل شاطر"

انتقل إلى رحمة الله علي بن محمد بن رفدة، عم الزميل الصحفي أحمد بن دشن آل شاطر مساء يوم أمس بمدينة جدة، بعد معاناة طويلة مع المرض. ويتقبل الزميل أحمد التعازي على جوال رقم 0590144414..

"سبق" تتقدم بأحر التعازي إلى شقيق الفقيد دشن بن محمد بن رفدة وأبناء الفقيد أحمد ومحمد وعبدالعزيز وشقيقتهم، وإلى أسرة آل شاطر كافة، سائلة المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.