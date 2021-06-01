نجران.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساءً

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل 5 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: حبونا، وثار، وخباش، وشروره، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

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01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442 11:29 AM

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل 5 محافظات

نجران.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: حبونا، وثار، وخباش، وشروره، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

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