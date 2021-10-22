"المعلمي" يلتقي أمين رابطة العالم الإسلامي اليوم في نيويورك

تناولا سبل تعزيز ثقافة السلام والتعاون مع الأمم المتحدة

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ اليوم في نيويورك، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

وشهد اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز ثقافة السلام وآفاق التعاون مع الأمم المتحدة.