بالفيديو.. "التحالف" يكشف عن تعاون الحوثيين وحزب الله في تجارة المخدرات باليمن

"المالكي" أكد رفض أي هدنة جديدة حتى لا تستغلها المليشيات للمراوغة وإعادة صفوفها

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تعاون بين المليشيات الانقلابية الحوثية ومليشيا حزب الله في تجارة المخدرات.

وفي التفاصيل، قال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: إنه يتم استخدام عائدات هذه التجارة في تمويل عمليات المليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن.

وأضاف المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف، الذي عُقد اليوم الاثنين في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض. خلال الفترة الماضية كانت المليشيات الحوثية تقوم بتجارة المخدرات.

وأشار إلى إحصائية لبعض الشحنات غير المشروعة التي حاولت المليشيات الحوثية تهريبها إلى داخل العاصمة صنعاء.

وأشار المالكي إلى صور عليها علامة "لوجو"، وسُجل عليها مجلس شباب بيروت؛ وهذا يوضح العلاقة بين المليشيات الحوثية ومليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي في محاولة لإيجاد مصادر لتمويل عملياتهم العسكرية.

وأوضح "المالكي" أن التحالف يستجيب لأي هدنة بطلب من الحكومة اليمنية، ولكن المليشيات الإرهابية تستغلها لإعادة صفوفها، قائلاً: "استجاب التحالف خلال الفترة الماضية بطلب من الرئيس اليمني لنحو خمس طلبات لتقديم الهدنة بين الأطراف اليمنية، لكن المليشيات تعمل على المراوغة، واستغلال الهدنة في إعادة ترتيب الصفوف، وتحريك قواتها".

وجدد التحالف رفضه لتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول اليمن مؤكدًا أنه يتضمن الكثير من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة.