مجمع الملك عبدالله الطبي ينفذ حملة تطعيمات لـ 350 من منسوبي أمن المنشآت

من المشاركين في مهمة الحج ضد الأنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية

نفذ مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ممثلاً بقسم التحصينات بإدارة الصحة العامة حملة تطعيمات ضد الإنفلونزا الموسمية وضد الحمى الشوكية بمقر العيادة الطبية بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بجدة، حيث استهدفت الحملة تطعيم المشاركين في مهمة حج 1440هـ لتنظيم الحشود بالمشاعر المقدسة والبالغ عددهم 350 رجل أمن بمختلف الرتب العسكرية.

ومجمع الملك عبدالله الطبي بجدة مركز تخصصي للتعامل مع الأمراض المعدية والوبائية ويحتوي على أقسام عزل تستخدم للأمراض المعدية مجهزة بكوادر متخصصة من أطباء وتمريض ومكافحة العدوى مؤهلين ومدربين بكيفية التعامل مع حالات الأمراض المعدية بتطبيق معايير دقيقة تمنع من انتشار العدوى.

وجه المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي الأقسام المختصة بتنفيذ الحملة بعد تنسيق سابق بين الجهتين، للتأكيد بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية ولرفع معدلات التغطية باللقاحات الخاصة بموسم الحج "الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية"، للتقليل من احتمال الإصابة بالأمراض المعدية ومنع حدوثها وتقليل المضاعفات الناجمة عنها خلال موسم الحج.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي العام بأهمية أخذ التطعيمات والتحصينات للوقاية من الأمراض كونها هي حجر الأساس للصحة العامة ووسيلة يتم بواسطتها حماية الشخص من الإصابة بالأمراض المعدية – لا قدر الله.

الجدير بالذكر أن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بدأ استعداداته وجاهزيته لموسم حج هذا العام في أول شهر ذي القعدة الجاري بتكثيف الجهود في جميع الأقسام الطبية والفنية والإدارية خاصة قسم الطوارئ والكوارث لاستقبال الحالات المرضية الخاصة بحجاج بيت الله الحرام التي تستدعي حالاتهم للتدخل السريع لإنقاذ حياتهم – بعد إرادة الله – وتقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية وما وفرته الدولة -حفظها الله- في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة وهم في صحة وعافية.