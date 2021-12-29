شركة "نيوم" شريكاً أساسياً لبطولة كأس السوبر الإسباني.. وشركة البحر الأحمر للتطوير راعياً

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، أن شركة "نيوم" ستكون شريكاً أساسياً، فيما ستكون شركة البحر الأحمر للتطوير راعياً رئيسياً لبطولة كأس السوبر الإسباني، التي ستقام في المملكة للمرة الثانية خلال الفترة من 12-16 يناير 2022م.

ويشارك في هذه النسخة من البطولة أندية: "ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بيلباو"، بنظام المربع الذهبي؛ حيث ستقامُ المبارياتُ الإقصائية يومي 12 و13 يناير، على أن تُقام المباراة النهائية في 16 من شهر يناير القادم.

وستنطلق البطولة يوم الأربعاء الموافق 12 يناير، بمواجهة تجمع ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، فيما يقابل أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بيلباو يوم الخميس الموافق 13 يناير، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد 16 يناير 2022م، والتي ستجمع المتأهلين من الأدوار الإقصائية.

يُذكر أن المملكة قد استضافت كأس السوبر الإسباني في الفترة ما بين 8-12 يناير 2020م في محافظة جدة، والذي كان من نصيب ريال مدريد، بعد أن تمكن من الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، فيما أقيمت النسخة الماضية في إسبانيا؛ نظراً لظروف جائحة كورونا، قبل أن تعود مجدداً إلى المملكة.

يُشار إلى أن استضافة المملكة لمنافسات كأس السوبر الإسباني تأتي ضمن مبادرة إقامة واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية التي تندرجُ تحت برنامج "جودة الحياة" أحد برامج رؤية المملكة 2030.