مستشفى الخميس العام ينهي معاناة طفل بسبب خراج بالعين

عبر تدخل طبي ناجح دون الحاجة إلى عملية زراعة قناة دمعية

أسهم فريق طبي في مستشفى خميس مشيط العام بقيادة استشاري جراحة تجميل العيون ورئيس قسم العيون بالمستشفى الدكتور علي العضاضي، في إنهاء معاناة أحد الأطفال والذي كان يعاني بسبب خراج كبير بالعين، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات الطبية ودون الحاجة إلى عملية زراعة قناة دمعية بالعين، حيث كان الطفل يعاني بسبب خراج كبير بالعين اليسرى مع وجود سدد بالقناة الدمعية ويعاني أيضًا التدميع الدائم.

وأوضحت صحة عسير أنه تم علاج الحالة بداية بالأدوية المناسبة حتى زال الالتهاب، بعد ذلك تم تحضير الطفل لعملية محاولة فتح انسداد القناة الدمعية من دون اللجوء إلى زراعة قناة دمعية جديدة وبالفعل تم استخدام المنظار الأنفي مع التوسيع كأعلى درجة وبعد عدة محاولات كثيرة وجاهدة تم - ولله الحمد - فتح القناة الدمعية من دون اللجوء لعملية زراعية كبرى.

وأضافت أن مثل هذه الحالات تستلزم عادة القيام بعملية كبرى لزراعة قناة دمعية جديدة ولا مجال لمحاولات فتح القناة الدمعية الأساسية وأن مثل هذه الحالة السابق ذكرها تعد من الإنجازات الطبية.