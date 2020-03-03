حين ضحك "مهرِّب البشر" .. تصريحات مثيرة لـ "كارلي" ضدّ "أردوغان" تقوده إلى الاعتقال

فيما وضع قرار لمحكمة "أحداث جيزي بارك" خطاً وظلالاً رمادية .. "لم يعد في تركيا قانون"

ألقت قوات الأمن التركية القبض على شخص يُدعى أوزجان كارلي؛ في مدينة أدرنة الحدودية مع اليونان، بعدما أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام والصحف حول عمله في مجال تهريب البشر وتجدُّد نشاطه المخالف للقانون مع فتح تركيا الحدود أمام المهاجرين، حيث أوضح "كارلي"؛ في تصريحاته، أنه أرسل اللاجئين السوريين إلى أوروبا عبر طرق غير شرعية، وتحدث قائلاً وهو يضحك: "أنا مهرِّب مهاجرين سُجنت لمدة 6 سنوات. هذه هي مهنتنا وقوت يومنا من هذا العمل، وبعدما سمح رئيس الجمهورية التركي بانتقال المهاجرين -خارج الحدود- هرعت وأتيت إلى هنا لأنقل المهاجرين إلى بلدان أوروبية".

وبحسب صحيفة "زمان"، فإنه من غير المعلوم إن كان سبب اعتقال الرجل هو اعترافه بنقل المهاجرين بطرق غير شرعية أم بسبب إقحامه أردوغان في تصريحه المثير؛ حيث أكّد "كارلي"؛ في تصريحاته لوسائل الإعلام، أنه مَن نقل نصف المهاجرين الموجودين في أوروبا؛ ليتم اعتقاله بعدها من قِبل قوات الأمن داخل مقر إقامته في بلدة تشاتالكوي، في مدينة أدرنة.

وشهدت الحدود التركية - اليونانية تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، بعد أن أعلنت تركيا فتح الحدود مع الدول الأوروبية، وإصدار الرئيس أردوغان تعليمات بعدم منع أي لاجئ عند محاولته الانتقال إلى أوروبا، بما يخالف اتفاقية اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي، رداً على سقوط أكثر من 30 قتيلاً من الجيش التركي في إدلب، في غارة جوية للجيش السوري وغياب أيّ داعم أوروبي.

من جانب آخر، علّق الصحفي التركي المعروف جان دوندار؛ على قرارٍ أصدرته المحكمة، الثلاثاء، برّأت فيه ساحة 9 من المتهمين بمحاولة الانقلاب على حكومة أردوغان في 2013، على رأسهم رجل الأعمال عثمان كافالا؛ وذلك قبل أن يصدر قرار جديد في اليوم نفسه يأمر باعتقال كافالا مجدداً.

وقال "دوندار"؛ الذي كان أحد المتهمين في إطار قضية "أحداث جيزي بارك" ذاتها مع الناشط الحقوقي عثمان كافالا: "يجب أن ننظر إلى هذا القرار على أنه قرار سياسي صدر انطلاقاً من أسباب سياسية لا قانونية، ذلك لأنه لم يعد في تركيا قانون".

وشكلت احتجاجات "جيزى بارك" تحدياً كبيراً لرئيس الوزراء وقتها رجب طيب أردوغان؛ الذي يتولى رئاسة الجمهورية الآن، وكانت تبرئة كافالا؛ مع 8 آخرين مفاجأة بعد مكوثه في السجن لمدة عامين ونصف العام، بسبب احتجاجات "جيزى بارك".