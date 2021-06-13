"واتساب" يُجري عدة تغييرات في تصميم نسخة الهواتف الأندرويد.. تعرف عليها

كشف موقع "وابيتا إنفو" أن تطبيق "واتساب" سيجري عدة تغييرات في تصميم نسخة الهواتف الأندرويد، منها إدخال تغييرات تتعلق بقائمة الدردشة على التطبيق.

وطبقاً لموقع "سبوتنيك"، فإن التطبيق سيتخلى عن فواصل الأسطر في قائمة الدردشة الخاصة به، التي تظهر في الصفحة الأولى على تطبيقات المستخدمين، وتعرض أحدث المحادثات سواء مع جهات الاتصال أو المجموعات.

وجاء في تقرير "وابيتا إنفو" لا يعد ذلك إصلاحاً في تصميم تطبيق "واتساب"، وإنما تغيير بسيط في واجهة تطبيق المراسلة الشهير؛ لأن التغيير الوحيد الذي سيتم إجراؤه هو إزالة الخطوط الفاصلة من تطبيق المراسلة.

وكشف الموقع أنه تم بالفعل تمكين التحديث في الإصدار التجريبي من أندرويد، ومن المتوقع أن يطرح للمستخدمين قريباً.

وقالت تقارير أخرى، أن "واتساب" يختبر ميزة أخرى جديدة على هواتف أندرويد وهي ميزة "اتصالات فلاش"، التي تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى التطبيق بسرعة، بعد تلقيهم اتصالات سريعة للتحقق من هويتهم.

وتعمل هذه الميزة أيضاً على اتصال التطبيق برقم الهاتف الخاص بالمستخدم ثم إنهاء المكالمة تلقائيا، وتعتبر هذه الميزة اختيارية، ويجب على المستخدم أن يمنح "واتساب" إجراء الاتصال السريع به.

وبحسب ما جاء في تقرير "سبوتنيك"، فإن "واتساب" أعلن خلال هذا العام عن توفير مجموعة من المزايا الجديدة وهي:

1- شرط أما أن تقبله أو تغادر التطبيق:

سيضع "واتساب" شروطاً جديدة خاصة بالخدمة في 2021، يجب على مستخدمي التطبيق قبولها أم سيتم حذف حساباتهم.

2- دعم الأجهزة المتعددة:

إمكانية تشغيل حساب "واتساب" واحد على أكثر من جهاز في وقت واحد.

3- ميزة جديدة لنسخة سطح المكتب:

سيتمكن مستخدمو نسخة سطح المكتب من إجراء المحادثات الصوتية والمرئية، حيث بدأ في تجربة الميزة على عدد محدود من المستخدمين، وبهذه الميزة يصبح التطبيق منافسا لتطبيقات مثل زووم.

4- الصور والفيديوهات:

سيتمكن المستخدمون من لصق الصور والفيديوهات في شريط الدردشة وإرسالها على الفور، وستتوفر هذه الميزة أولاً على هواتف آيفون في الإصدار التجريبي 2.21.10.23.