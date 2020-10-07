أكثر من 1.3 مليون مراجع للمراكز الصحية في جازان

خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 ومن خلال 170 مركزًا

قالت صحة جازان، إن عدد المراجعين للمراكز الصحية التابعة لها بلغ قرابة 1321702 مراجع، من بداية يناير إلى نهاية شهر سبتمبر للعام الجاري 2020، وذلك من خلال 170 مركز رعاية أولية، موزعة حسب الحدود الجغرافية بمنطقة جازان.

وأوضحت أن المراكز الصحية تقدم خدماتها المختلفة للمستفيدين، عبر عيادات الأمراض المزمنة وعيادات الأطفال، وعيادات التطعيمات، وعيادات الأسنان، وعيادات الضماد، وعيادات الحوامل.

وتعمل عيادات فحص الزواج من خلال 11 مركزًا صحيًا في القعارية والظبية والدريعية والدرب والمجصص والمضايا وبني مالك والعيدابي وصير والحسيني والمنجارة.