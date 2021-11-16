أمريكا تدعو مواطنيها المتواجدين في إثيوبيا إلى مغادرتها فورًا

"الخارجية" بينت عدم وجود خطط للإجلاء

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم "الثلاثاء"، مواطنيها المتواجدين في في إثيوبيا إلى مغادرتها فورًا.

وأوضحت الوزارة أن واشنطن ليس لديها خطط لتسهيل الإجلاء عبر الطائرات العسكرية أو التجارية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتطالب السفارة الأمريكية منذ عدة أيام مواطنيها بالسفر برحلات تجارية خارج إثيوبيا، وتقترح تقديم قروض للأشخاص الذين لا يستطيعون شراء تذكرة على الفور.

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16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443 09:18 PM

"الخارجية" بينت عدم وجود خطط للإجلاء

أمريكا تدعو مواطنيها المتواجدين في إثيوبيا إلى مغادرتها فورًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم "الثلاثاء"، مواطنيها المتواجدين في في إثيوبيا إلى مغادرتها فورًا.

وأوضحت الوزارة أن واشنطن ليس لديها خطط لتسهيل الإجلاء عبر الطائرات العسكرية أو التجارية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتطالب السفارة الأمريكية منذ عدة أيام مواطنيها بالسفر برحلات تجارية خارج إثيوبيا، وتقترح تقديم قروض للأشخاص الذين لا يستطيعون شراء تذكرة على الفور.

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