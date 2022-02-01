"توكلنا" يتيح خدمة التبرع مع "إحسان" وبطاقات منسوبي التعليم

كما يضم بطاقات التأمين وشهم وإظهار الجواز الصحي للمكفولين

أطلق تطبيق توكلنا إصداره الجديد، بإضافة خدمات جديدة وتحسين بعض الخدمات الإلكترونية المتاحة في وقت سابق.

وجاءت الخدمات المضافة والتي جرى تحسينها على النحو التالي:-

- خدمة التبرع مع إحسان

والتي تتيح مجال التبرع على ثلاث مراحل "فرص عامة، وفرجت، وتيسرت" وحددت المبالغ التي يمكن التبرع بها ومقدارها "10 ريالات، 50 ريالا، 100 ريال".





- إضافة بطاقات التأمين الطبي وشهم ومنسوبي التعليم.

- إظهار وطباعة الجواز الصحي للمكفوفين.

- تحسين إجراءات الدخول والخروج.

- تحسين خدمة التحقق الآلي للحالة الصحية.

- تحسينات شاملة لخدمة التذاكر.

- تحسينات على بطاقة الوضع الصحي لأفراد الأسرة.

- إصلاحات وتحسينات عامة.