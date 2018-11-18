جريمة بشعة في الطائف .. مواطن يقتل طفله بعيارٍ ناري ويُصيب زوجته وابنتها

وقعت مع ساعات الصباح الباكر وباشرتها الجهات الأمنية ونقل المصابتين للمستشفى

شهدت "الطائف" في ساعةٍ مُبكرةٍ من صباح اليوم الأحد، واقعة مُفجعة تمثلت في إطلاق النار من قِبل مواطن على امرأتين إحداهما "زوجته" والأخرى ابنتها من زوجٍ سابق، وطفل "ابنه" داخل المنزل الكائن بأحد أحياء المحافظة، حيث تُوفيَ الطفل لاحقاً، فيما باشرت الجهات الأمنية الواقعة، وتم نقل المُصابتين للمستشفى.

وعلمت "سبق"؛ أن المرأة المُصابة وهي زوجته في العقد الرابع من عمرها، ومعها فتاة في العشرينيات "ابنتها من زوجٍ سابقٍ لها"، أما الطفل وهو ابنه البالغ من العمر أربعة أشهر، فنُقل للمستشفى متأثراً بالإصابة من جرّاء الطلقة النارية، وقد تُوفي لاحقاً؛ كون الإصابة صُنفت بالخطرة.

هذا وقد تعاملَ رجال الأمن مع الحالة إلى أن تمّ ضبط الجاني، فيما تُجري الجهات الأمنية المعنية متابعتها للواقعة لحين إحالة أوراقها إلى الجهة المختصّة لاتخاذ الإجراءات النظامية.