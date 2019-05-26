البطل السعودي "الراجحي" يستعد للمشاركة في رالي كازاخستان

‫يتطلع للفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي

يضع البطل السعودي يزيد بن محمد الراجحي اللمسات الأخيرة لتدريباته قبيل خوض رالي كازاخستان - الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري"، الذي سيقام في الفترة بين 26 مايو و1 يونيو.

ويسعى السائق السعودي لمواصلة زخم نتائجه القوية لهذا الموسم، وذلك من خلال المنافسة على المراكز الأولى بسيارة تويوتا هايلوكس مع فريق "أوفردرايف للسباقات" البلجيكي، وبرفقة الملاح الألماني دريك فون تسيفيتس.

كما يضع الراجحي نصب عينيه الحفاظ على لقب الرالي للعام الثاني على التوالي؛ إذ أحرز لقب نسخة 2018 في سيارة ميني "جون كووبر ووركس" رباعية الدفع، من تحضير فريق "إكس - رايد" الألماني، وفرض نفسه كأبرز المرشحين للفوز منذ المرحلة الأولى.

إلى جانب ذلك، يتطلع الراجحي لدمج خبرته المتخصصة في الراليات الصحراوية مع خبرة فون تسيفيتس الكبيرة في هذه الراليات، وزيادة الألفة بينهما؛ إذ ستكون هذه ثالث مشاركة للثنائي هذا الموسم.

وقال الراجحي: "حضَّرنا أنفسنا للمنافسة في رالي كازاخستان. الحمد لله أمورنا جاهزة، وعلى أتم ما يرام، ونحن متحمسون لخوض الرالي، وما زلنا نركز على أهدافنا في المنافسة على المراكز الأولى. وهذا العام هدفنا الحفاظ على لقب هذا الرالي في جعبتنا".

وتابع: "فأل سيارة التويوتا علينا طيب، وفأل شهر رمضان المبارك أيضًا؛ إذ ننوي أن يكون عيدنا عيدين، لنا ولمشجعينا ولبلادنا المملكة العربية السعودية. كما أصبحنا ننظر لها على أنها تجهيز وتحضير لخوض الاستحقاق الكبير في العام المقبل: رالي داكار - السعودية 2020".

وهذه هي النسخة الثالثة من رالي كازاخستان. وستبدأ عجلات السيارات المشاركة في رالي كازاخستان بالدوران يوم الأحد الموافق 26 أيار (مايو) الجاري. وسيخوض المتسابقون ست مراحل خاصة ضمن منطقة مانكيستاو جنوبي غرب البلاد، المطلة على بحر قزوين، في حين تستضيف مدينة أكتاو، عاصمة المقاطعة، خط بداية الرالي ونهايته مع مخيم مبيت في كندرلي.

يُشار إلى أنه لن يكون هناك تغييرات جذرية على مسارات الرالي ونوعيتها عن تلك التي تضمنتها نسخة العام الماضي، وانحصرت بتغيير نقطة الانطلاقة في المرحلتين الخاصتين (الثالثة والخامسة) بقصد تضمين المزيد من المقاطع الرملية في المسار، مع طول إجمالي 2537 كيلومترًا، منها 1872 كيلومترًا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت. وتتكون تضاريس الرالي من مسارات رملية وكثبان صحراوية وسهوب عشبية شاسعة، تنمو فيها الشجيرات، وبعض الوديان.