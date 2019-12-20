بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تشكل شلالات ساحرة برجال ألمع

شكلت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة رجال ألمع، عصر أمس، شلالات ساحرة دفعت بالكثير من سكان المحافظة والمحافظات المجاورة إلى الخروج للاستمتاع بتلك الأجواء الخلابة والمناظر الجميلة والشلالات المنهمرة.

ورصد "طلال خلبان" تلك اللحظات بمقطع فيديو وجد انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.