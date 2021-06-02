"الصحة": تسجيل 1269 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1081 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021، تسجيل 1269 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 452956 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1081 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 435520 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7393 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10043 والحالات الحرجة 1489 حالة.