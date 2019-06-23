"بداية جديدة" لتركيا.. مرشح المعارضة يعلن فوزه في إسطنبول

النتائج اعتبرت بمثابة صفعة قوية للرئيس أردوغان

أعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، فوزه في الانتخابات المعادة لرئاسة بلدية إسطنبول على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه رجب طيب أردوغان.

واعتبر إمام أوغلو أن فوزه في إسطنبول يشكل "بداية جديدة" لتركيا.

وأظهر فرز 95٪؜ من الأصوات في انتخابات الإعادة بإسطنبول تقدم إمام أوغلو بفارق واضح عن مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم. وحصل مرشح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو على 53.6 ٪؜ من الأصوات مقابل 45.4 ٪؜ لمرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مرشح الحزب الحاكم هنأ مرشح المعارضة إمام أوغلو، وعبر عن أمله في أن "يخدم المدينة جيدًا".

وتعد هذه النتائج صفعة قوية للرئيس رجب طيب أردوغان الذي ضغط على اللجنة العليا للانتخابات من أجل إعادة الاقتراع في المدينة التي كانت خزانًا انتخابيًّا للحزب الحاكم بعد خسارة مرشحه.

وأثار قرار إعادة الانتخابات انتقادات دولية واتهامات من المعارضة بتآكل سيادة القانون، وخرج سكان في عدد من المناطق إلى الشوارع وهم يقرعون الأواني احتجاجًا على ذلك.