انطلاق مهرجان براعم المستقبل لكرة الطائرة السعودية

بمشاركة 20 فريقًا من كافة أنحاء المملكة

ستكون صالة قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض مسرحًا كبيرًا لأحداث المرحلة النهائية من بطولة مهرجان براعم المستقبل لكرة الطائرة السعودية، التي تنطلق مساء غد الأحد وسط مشاركة 20 فريقًا من كافة أنحاء المملكة، ويشهد اليوم الأول من البطولة إقامة 11 لقاء.

من جهته أكّد عبدالعزيز الرميحي مقرر اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة أن مهرجان البراعم يضم خمسة مجموعات ستلعب بنظام الدوري من دور واحد يتأهّل الأول من كل مجموعة بعد حساب نقاط المباريات، على أن تضاف نقاط الأطوال تحسب على النحو التالي:

نقطة للطول من 180 حتى 185 سم، ونقطتين للطول من 186 وحتى 190 سم، وثلاث نقاط من 191 سم وأكثر.

بالإضافة لأفضل ثانٍ في نهاية الدور التمهيدي، والأندية الستة المتأهّلة للدور قبل النهائي يتم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة تلعب دوريًّا من دور واحد، وبعد تحديد المراكز لكل مجموعة من مجموع نقاط المباريات بالإضافة لنقاط الأطوال، وفي اليوم الختامي يلعب الأول من المجموعة الأولى مع الأول من المجموعة الثانية لتحديد الأول والثاني من المجموعة الأولى مع الثاني من المجموعة الثانية لتحديد المركزين الثالث والرابع، ثم صاحب المركز الثالث مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى والمجموعة الثانية لتحديد الخامس والسادس، علمًا أن اليوم الأخير النهائي لن يكون هناك تطبيق لمعايير الأطوال.