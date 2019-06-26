تعرف ماذا قال رئيس كوريا عن زيارة ولي العهد لبلاده وسر وصفها بالمغزى الكبير؟

معبراً عن أمله في رفع العلاقة القائمة بين البلدين إلى درجة أعلى

عقد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن محادثات مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في القصر الرئاسي قبل ظهر اليوم، وعبر عن أمله في رفع العلاقة القائمة بين البلدين إلى درجة أعلى.

وقال الرئيس "مون" في كلمة رئيسية في المحادثات: "احتفظ البلدان بعلاقة الود والتعاون المميزة خلال أكثر من نصف القرن منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1962م، وأن أول زيارة لسمو ولي العهد للبلاد لها مغزى كبير، ونتطلع إلى أن تتطور العلاقة بين البلدين نحو الازدهار المشترك".

وأكد الرئيس "مون" أهمية المملكة العربية السعودية لكوريا واصفاً إياها بأنها المورد الأول للنفط الخام لكوريا، وأنها الدولة الأكبر حجماً من حيث مشاريع الإنشاءات التي تضطلع بها الشركات الكورية في الخارج، فضلاً عن أنها أكبر دولة مستثمرة في كوريا.

وشرح "مون" أيضاً أن كوريا الجنوبية بكونها دولة شريكة في رؤية 2030 السعودية، ظلت توسع آفاق التعاون مع المملكة في مجالات تقنيات المعلومات والاتصالات والبنية التحتية الذكية والدفاع والصحة والطب والتعليم وغيرها.

واقترح على الجانب السعودي بذل المزيد من الجهد للتعاون لنجاح "رؤية 2030 السعودية" مع الإشارة إلى وجود قواسم مشتركة في سياسة الإصلاح والتقارب التي تنتهجها حكومة سيئول ورؤية 2030 التي تسعى لتنفيذها الحكومة السعودية.

وتقدم الرئيس مون بتهانيه بمناسبة استضافة السعودية لمؤتمر قمة العشرين في العام القادم، معبراً عن استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة في هذا الشأن.

وعبر عن أمله في أن زيارة ولي العهد هذه تكون فرصة لتعزيز الصداقة والثقة بينه وبين سموه. وطلب نقل تحياته الخاصة لوالده الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبدوره، عبر ولي العهد عن شكره وامتنانه على الترحيب والحفاوة من كوريا الجنوبية باعتبارها دولة حليفة للمملكة، موضحا أن البلدين احتفظا بعلاقة الأخوة لفترة طويلة.

وقال ولي العهد: إن البلدين شريكان في جميع المجالات سواء كان في السياسة والأمن والدفاع والثقافة وغيرها، موضحاً أنه يتطلع إلى تأسيس علاقة التعاون الاستراتيجي والمهم التي تنتج القيم المضافة من خلال أعمال الشراكات الحيوية بين شركات البلدين.

وقال: إن المملكة وضعت رؤية 2030 وهي برنامج إصلاحي مهم تاريخياً. وتهدف من خلالها لإحداث التغيير المتكامل، وهي تنطوي على خطط لبناء الاقتصاد المزدهر والمجتمع النشط والدولة الطموحة.

وأضاف أنه سعيد بتحقيق كوريا الجنوبية العديد من الإنجازات عبر الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية خلال الـ50 عاماً الماضية. وأعرب عن تقديره لما تتمتع به كوريا من إمكانيات وقدرات. وأشار إلى التوصل إلى العديد من مذكرات التفاهم من أجل تعزيز التعاون المتبادل.

وتوقّع ولي العهد تعزيز علاقة البلدين في التجارة والاستثمار، مشيراً إلى استعداد بلاده للتعاون في مختلف المجالات منها الطاقة والسيارات والسياحة والصحة وغيرها.

وأكد أن شعبي البلدين سيتمتعان بالازدهار والحياة المستقرة أكثر عبر التعاون الاقتصادي والدفاعي معبرا عن أمله في تعزيز العلاقات بين البلدين، وأن يرى المزيد من الكوريين وهم يحققون نجاحات في المملكة كما حدث في الوقت السابق.