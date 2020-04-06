"عون" يدعو لتقديم إعانات مالية للبنان لمساعدته على تخطي الانهيار الاقتصادي

"كورونا" أدى إلى تفاقم الأوضاع

دعا رئيس الجمهورية ميشال عون المجتمع الدولي، اليوم (الاثنين) إلى دعم لبنان مالياً لمساعدته على تخطي الانهيار الاقتصادي الحاد، الذي يشهده منذ أشهر وفاقمه انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال "عون" خلال اجتماع عقده مع سفراء دول المجموعة الدولية لدعم لبنان، التي تضم دولاً أوروبية وعربية: "نظراً لخطورة الوضع المالي الحالي، وللآثار الاقتصادية الكبيرة على اللبنانيين وعلى المقيمين والنازحين، سيحتاج برنامجنا الإصلاحي إلى دعم مالي خارجي لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعاتنا الحيوية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتشهد البلاد منذ أشهر تدهوراً اقتصادياً متسارعاً مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية مع انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار في السوق الموازية.

وبينما كانت الحكومة التي جرى تشكيلها مطلع العام، تنكبّ على وضع خطة اقتصادية وصفتها بالـ"إنقاذية"، وصل وباء كوفيد-19 إلى لبنان، الذي سجّل رسمياً حتى الآن 527 إصابة بينها 18 وفاة.

واشترطت مجموعة الدعم الدولية خلال اجتماعها الأخير في باريس نهاية العام الماضي تشكيل حكومة فاعلة وذات صدقية، تجري إصلاحات عاجلة لتقديم أي مساعدة مالية للبنان.