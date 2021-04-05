رئاسة الحرمين: 14 مسارًا للطائفين وأقرب ثلاثة للكعبة لكبار السن وذوي الإعاقة

مع مراعاة التباعد الجسدي:

كشف المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني حيدر، عن تخصيص 14 مسارًا افتراضيًا للطائفين خلال موسم شهر رمضان الكريم.

وتفصيلاً؛ قال "حيدر" إنه فيما يتعلق بالعمرة؛ فقد خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صحن المطاف للمعتمرين فقط، مهيأة 14 مسارًا افتراضيًا للطائفين مع مراعاة التباعد الجسدي.


وأشار إلى أنه تم تخصيص المسارات الثلاثة الأقرب من الكعبة لكبار السن وذوي الإعاقة.

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05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442 11:12 PM

مع مراعاة التباعد الجسدي:

رئاسة الحرمين: 14 مسارًا للطائفين وأقرب ثلاثة للكعبة لكبار السن وذوي الإعاقة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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كشف المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني حيدر، عن تخصيص 14 مسارًا افتراضيًا للطائفين خلال موسم شهر رمضان الكريم.

وتفصيلاً؛ قال "حيدر" إنه فيما يتعلق بالعمرة؛ فقد خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صحن المطاف للمعتمرين فقط، مهيأة 14 مسارًا افتراضيًا للطائفين مع مراعاة التباعد الجسدي.


وأشار إلى أنه تم تخصيص المسارات الثلاثة الأقرب من الكعبة لكبار السن وذوي الإعاقة.

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