"بلدية القوز" توضح موقفها من وفاة شاب ارتطمت مركبته بمعدة لتأهيل الإنارة

أعلنت بلدية القوز في بيان توضيحي حول حادثة وفاة شاب إثر ارتطام مركبته بإحدى المعدات التابعة لإحدى الشركات أثناء قيامها باستبدال إنارة الأعمدة في شوارع مركز القوز جنوب محافظة القنفذة إلى تقنية إنارة ليد (LED).



وتفصيلاً، بدأت البلدية بيانها بتقديم البلدية ممثلة في رئيسها المهندس عبدالله الزبيدي ومنسوبيها بالتعازي لأسرة الشاب الفقيد سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وأكد المتحدث الرسمي للبلدية خليل الشيخي أن الشركة التي تعمل في تأهيل الإنارة بالقوز هي الشركة الوطنية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (ترشيد) والأعمال الحالية القائمة في القوز هي ضمن خطة الشركة لإعادة تأهيل إنارة الشوارع على مستوى المملكة، والبلدية ليست مشرفة على هذا المشروع وليست مشرفة على الشركة المنفذة، كما نوضح أن المشروع ليس ضمن ميزانية البلدية.



وكانت "سبق" قد نشرت أمس الجمعة خبراً تحت عنوان (شاهد .. وفاة شاب بعد ارتطام سيارته بمركبة شركة متعاقدة مع بلدية القوز).