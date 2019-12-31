"محافظ الأفلاج" يستقبل مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض

استقبل محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني بديوانية المحافظة، اليوم الثلاثاء، مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض العميد الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.

وتم خلال اللقاء الذي حضره مدير إدارة مكافحة المخدرات بالأفلاج الرائد عبدالله العتيبي، مناقشة عدة موضوعات تصب في مصلحة العمل الأمني وتطويره والتوعية بأضرار آفة المخدرات وخطرها على الفرد والمجتمع.

يُذكر أن "مكافحة مخدرات الأفلاج" بقيادة الرائد عبدالله العتيبي، لها العديد من الإسهامات في التصدي للمروّجين، وتوعية المجتمع بأضرار المخدرات؛ من خلال العديد من المعارض التوعوية ومشاركة الجهات التعليمية في التوعية والتثقيف عن تلك الآفة الخطيرة.