رغم اعتراض الأردن.. إسرائيل تفتح مطارا دولياً قرب العقبة

عمان طالبت تل أبيب باحترام الاتفاقات الدولية

افتتحت إسرائيل، اليوم (الاثنين)، مطارا دولياً جديداً في الصحراء الجنوبية على بعد 18 كيلومترا من إيلات، قرب الحدود الأردنية؛ بهدف تعزيز السياحة في منطقة البحر الأحمر، على أن يكون بديلاً لمطار بن غوريون في تل أبيب في حال الطوارئ؛ بحسب ما أوردت "فرانس برس".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من قمرة القيادة لدى وصوله مطار رامون في طائرة من شركة الطيران الإسرائيلي أركيَع: "هنا الرحلة أركيَع 683، نحن متحمسون للغاية"، ونقل تبادل الكلام بينه وبين برج المراقبة عبر مكبرات الصوت.

في السياق نفسه، ووفقاً لموقع "راديو سوا"، أكد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم ميستو اليوم، موقف الأردن الرافض لإقامة مطار تمناع الإسرائيلي "رامون" وقرار تشغيله الأحادي الجانب، إلا إذا التزمت إسرائيل بالمعايير الدولية واتخذت الإجراءات التي تضمن المصالح الأردنية كاملة.

وأفاد "ميستو" بأن الرفض يرتبط بمخالفة المطار للمعايير الدولية ذات العلاقة باحترام سيادة الأجواء والأراضي للدول الأخرى عند تشغيل المطار.

وطالب المسؤول الأردني بضرورة التزام إسرائيل باتفاقية شيكاغو للطيران المدني لعام 1944 الموقعة من قبل 192 دولة في العالم من ضمنها الأردن وإسرائيل، وهي اتفاقية ملزمة لجميع الأطراف.

وكان الأردن قد اعتراض رسمياً أمس لدى جهات دولية على افتتاح المطار الإسرائيلي قرب مدينة العقبة الأردنية، مقابل تجاهل إسرائيل عبر السنوات الأخيرة للرسائل الموجهة إلى الحكومة الإسرائيلية عن طريق السفارة الأردنية في تل أبيب.

وعبرت الحكومة الأردنية لمرات عديدة عن مخاوفها من تجاهل إسرائيل لمخاطباتها المتعددة، من تداخل الأجواء بين مطار الملك حسين في العقبة ومطار رامون.