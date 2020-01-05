كسر وتمزّق يُبعد "تاوامبا" التعاون 6 أسابيع عن الملاعب

أظهرت الفحوصات الطبية، اليوم الأحد، إصابة مهاجم التعاون "الكاميروني" ليندر تاوامبا، بكسر في أعلى عظمة الشظية، وتمزّق في أربطة الكاحل، يحتاج معها لفترة علاج تمتد من 4 إلى 6 أسابيع.

وكان "تاوامبا" قد تعرّض للإصابة؛ إثر احتكاك حدث بينه وبين مدافع النصر "مادو" في لقاء كأس السوبر مساء أمس، والذي حققه النصر بركلات الترجيح على حساب التعاون.