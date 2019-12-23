ضبط مقيم يجهز لتوزيع لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك بعفيف

دورية أمنية اشتبهت فيه لحظة خروجه من مسلخ البلدية فجرًا قبل بدء الدوام

نجحت فرقة من الدوريات الأمنية بعفيف، في ضبط مقيم أثناء خروجه من مسلخ البلدية قبل الدوام، ومتلبسًا بحمل كمية لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث كان ينوي توزيعها على متعاملين معه.

وفي التفاصيل، اشتبهت إحدى الفرق كانت في جولة أمنية اعتيادية بالمحافظة، في المقيم وهو خارج من مبنى المسلخ فجرًا قبل بدء الدوام، وحين مشاهدة للدورية رمى بكيس أسود كان معه، حيث عمدت الفرقة إلى إيقافه وبعد التحقق من الكيس الذي رمى به اتضح أن به لحومًا ذات رائحة كريهة مما زاد الشكوك حولها.

وقالت مصادر لـ "سبق" إن الشخص ادعى أنه قام بذبح نعجة داخل المسلخ، وبعد استكشاف المسلخ عُثر على خمس ذبائح مقطعة ومجهزة في أكياس سوداء للتوزيع على بعض المتعاملين معه.

وأردف أنه تم على الفور طلب المسؤول عن المسلخ وبعد الكشف المبدئي على اللحوم أكد الطبيب البيطري أنها لم تذبح تحت إشراف المسلخ نظامًا، وهى تعد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم إحالة المتهم وإعداد التقارير اللازمة لشرطة المحافظة لاستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة حول القضية.