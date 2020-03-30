المسند عن أجواء الإثنين: الاستقرار يعم

الرياح متوسطة السرعة تثير بعض الغبار

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ حالة استقرار جوي يعم معظم عناصر الطقس.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم : الرياح متوسطة السرعة جنوبية إلى جنوبية غربية، ونشطة في الجزء الشمالي الغربي؛ قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، الحدود الشمالية، الجوف)، فيما تكون السماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.