الأردن يسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جابر: الحالات الجديدة ترفع عدد الإصابات إلى 678 حالة

أعلن الأردن، الأربعاء، عن تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر إن إجمالي عدد السائقين المصابين بالفيروس منذ ظهوره في المملكة حتى اليوم بلغ 113 سائقاً، منهم 47 أردنياً.

وأوضح أن من بين الحالات الجديدة توجد 7 حالات لعائلة واحدة أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأحد السائقين المصابين.

وذكر الوزير الأردني أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل المملكة الأردنية إلى 678 حالة.