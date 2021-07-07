"القوى العاملة غير المستقرة".. موضوع اللقاء الشهري الثامن لـ"بشر"

ضِمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية

تعقد الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"، اليوم الأربعاء، اللقاء الشهري الثامن، تحت عنوان "القوى العاملة غير المستقرة"، ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية.

ويستضيف اللقاء، الذي يديره مدير المبادرة، عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً افتراضيًّا عبر تطبيق (زوم)، المهندس أحمد بن مسفر الغامدي المتخصص في مجال تطوير الموارد البشرية الحديثة وقضايا التحول الرقمي وجدارات المستقبل، والذي يتمتع بخبرة متراكمة تمتد لـ(18) عامًا في هذا المجال، عَمِل خلالها بشركات الطيران والأغذية والأدوية والاستشارات والاتصالات؛ فضلًا عن عضويته في العديد من مجالس إدارات الشركات، بجانب مؤهلاته الأكاديمية الرفيعة؛ إذ يحمل ماجستير إدارة تنفيذية من جامعة هال في بريطانيا.

ويتناول اللقاء ملفَ القوى العاملة غير مستقرة في زمن التحول التقني من خلال عدد من المحاور الرئيسية من أبرزها التعريف بالقوى العاملة غير المستقرة كمفهوم، واستعراض أشكال العمل غير المستقر، ومدى تأثير التقنية في زيادة هذه الفئة من العاملين؛ فضلًا عن أهميتهم لسوق العمل، بجانب الكشف عن المشكلات والتحديات الرئيسية التي تعاني منها تلك العمالة، وماهية الاحتياجات التي يمكن تحقيقها لهم.

وكانت الجمعية قد أطلقت في نوفمبر الماضي ملتقى شهريًّا يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات؛ ليكون بمثابة منصة ومرجعًا يُعتمد عليه في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة لكل المنظمات والقيادات المتميزة في مجال الموارد البشرية؛ من خلال استقطاب أفضل الممارسين الذين أحدثوا الفارق في تطوير منظماتهم أو تطوير أحد مجالات الموارد البشرية.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص الجمعية على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في زيادة عدد المتطوعين؛ حيث يتم تسجيل هذا النشاط ضمن مبادرة التطوع، ويحصل المشارك على شهادة بذلك تُدرج في سجله التطوعي.