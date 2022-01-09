الرياض.. القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يُطلق النار من مركبته

تباهى بحيازته موادَّ مخدّرة.. وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخصٍ ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار من مركبته، وتباهى بحيازته موادَّ مخدّرة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة الرياض، أن المتهم قام بتوثيق فعلته ونشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أنه تمّ اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.