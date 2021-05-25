رئيس جامعة المؤسس يكرم طلابه المشاركين في العناية بمعتمري رمضان

قال إن خدمة ضيوف بيت الله الحرام شرف أنعم الله به علينا

كرم رئيس جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم، عشائر الجوالة من طلاب الجامعة المشاركين في خدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك.

وكان المكرمون قد عملوا على التسهيل للمعتمرين أداءَ مناسكهم بالحرم المكي الشريف، عبر التنظيم والاستقبال وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وأكد رئيس الجامعة أن خدمة ضيوف بيت الله الحرام شرف أنعم الله به علينا في هذا البلد المبارك.

وأشاد بالجهود التي قام بها طلاب الجامعة في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث عكسوا الصورة المشرقة عن الطالب الجامعي الحريص على التميز وإثبات قدراته، والتي هي محل اهتمام وعناية من جميع القطاعات في الجامعة.

وقدم شكره لعمادة شؤون الطلاب التي تدعم وتسهل مشاركات الطلاب في مجالات مختلفة تخدم الدين والوطن والمجتمع.

من جانبه أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن هذا التميز هو نتاج اهتمام ودعم من الإدارة العليا الممثلة في رئيس الجامعة للأنشطة والبرامج الطلابية.

ولفت إلى أنه شملت أعمال الجوالة ممارسة أعمالهم في مختلف النقاط بمكة المكرمة لدى دخول وخروج المعتمرين، والتأكد من وجود تصاريح الصلاة والعمرة، وتوجيههم وإرشادهم للباصات المخصصة لنقلهم إلى المسجد الحرام.