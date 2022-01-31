"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح على عسير

المركز الوطني: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: المجاردة وبارق ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد

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31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443 11:02 AM

المركز الوطني: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 6 مساءً

"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح على عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: المجاردة وبارق ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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