"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح على عسير

المركز الوطني: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: المجاردة وبارق ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.