"العتيبي" و"الدوسري" يحتكران 8 مراكز في منافسات "فردي جل" الحمر والشقح

لأول مرة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

سيطر هادي بن عبدالله الدوسري، وعبدالله بن محمد العتيبي، على منافسات "فردي جل" للوني "الشقح" و"الحمر" على التوالي عقب فوزهما بالمراكز الأربعة الأولى اليوم الأربعاء ضمن النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، والتي تُختتم نهاية ديسمبر الجاري في حالة هي الأولى من نوعها.

ولم يسبق أن شهدت منافسات المهرجان في نسخه السابقة، حصول اثنين من المُلاك على أربعة مراكز متتالية في فئتين ولونين مختلفين في يوم واحد؛ حيث أحرز هادي الدوسري المراكز من الأول إلى الرابع في لون "الشقح"، فيما حلّ رثوان بن بداح الدوسري في المركز الخامس. وكان هادي الدوسري قد دخل منافسات اليوم بست فرديات، وسبق أن حقق في النسخة الماضية المركزين الأول والرابع.

وفي لون "الحمر" أحرزت الفرديات الأربع المتأهلة لعبدالله العتيبي المراكز الأربعة الأولى، فيما حلّ عبد المحسن بن صالح الراجحي في المركز الخامس، وشهد شوط "الحمر" مشاركة الراجحي بثلاث فرديات، وعبدالله العتيبي بأربع فرديات، وفردية لكل من: موسى بن عبدالعزيز الموسى، وسعيد بن سعود الحربي، وعبود بن هريسان المقاطي.