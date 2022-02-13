في مكة وجازان.. ضبط مخالفَيْن بحوزتهما حطب محلي معروض للبيع

كانا على متن مركبتين وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتَي جازان ومكة المكرّمة مخالفَيْن لنظام البيئة، بحوزتهما كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن مركبتَيْن، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية، ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، ورقمَي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة.