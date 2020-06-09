مختص فعاليات: مصير 11 موسماً سياحياً بالمملكة بعد كورونا "بين خيارين لا ثالث لها"

هناك حلول ذكية متاحة

شهد العام الماضي 2019 فعاليات مواسم السعودية التي تهدف بالأساس إلى تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم عن طريق ألوان الفعاليات الكبرى والتجارب السياحية الفريدة المليئة بألوان الفرح والبهجة، وتشمل 11 موسماً هي: موسم المنطقة الشرقية، موسم شهر رمضان المبارك، موسم عيد الفطر، موسم جدة، موسم الطائف، موسم عيد الأضحى، موسم اليوم الوطني، موسم الرياض، موسم الدرعية، موسم العلا، موسم حائل، ولكن ما مصير هذه المواسم بعد جائحة كورونا في العالم والمملكة عام 2020.

أشار الدكتور عماد بن محمود منشي؛ مستشار تطوير الفعاليات والوجهات السياحية لـ "سبق"، إلى أن الأنشطة والفعاليات السياحية لا تجتمعان مع عنصر الخوف؛ لأن الشعور بالأمن يعد الشرط الأهم للسياح وزوّار الفعاليات والأمن الصحي يدخل ضمن هذا الإطار.

وعلى ذلك، فان المسؤولين بالدول ومديري الهيئات السياحية، ومنظمي الفعاليات، إذا استطاعوا بطرق مختلفة تحييد خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وإقناع شريحة من الضيوف والسياح والزوار بسلامة الوجهة والفعالية من أي خطر، وخاصة خطر العدوى أو الإصابة بفيروس كورونا، هنا يمكننا القول بقدرتهم على استقبال السياح وتقديم منتجات وخدمات سياحية في ظل استمرار الأزمة.

ولفت "منشي"؛ إلى الخيارات المتاحة أمام المسؤولين في السياحة والثقافة، ومنظمي الأنشطة السياحية خيارات عديدة لاستقطاب السياح والضيوف وزوار اليوم الواحد، من خلال تفعيل الأنماط السياحية التي لا تستدعي وجود أعداد كبيرة من السياح في موقع واحد.

وأشار منشي؛ الى "سياحة السفاري" داخل المحميات الطبيعية كنموذج سياحي ناجح في ظل الظروف الحالية من خلال السماح لكل عائلة أو مجموعة بالتجول داخل المحمية بمركباتهم الخاصة من دون تلامس وبتباعد تام عن الآخرين، وهناك نموذج آخر وهو "سياحة المركبات" من خلال تفعيل المسارات السياحية الطويلة كالمسار الذي تعكف الهيئة السعودية للسياحة لتنفيذه بطول 1385 كلم من أبها إلى تبوك، ويستهدف العائلات والأسر، ونموذج ثالث وهو "سياحة المغامرات" من خلال السماح لكل عائلة أو مجموعة للانطلاق مشياً أو تسلقاً في مسار باتجاه واحد في أحد المواقع الطبيعية، ونموذج رابع "سياحة مراقبة الطيور المهاجرة" من خلال الأكواخ أو المرافق المصممة خصيصاً لهذا النشاط بالتأمل في خلق الله، وعديد من الأمثلة الأخرى لمجموعة متنوعة من الأنماط السياحية الفرعية للأنماط الخمسة الرئيسة: الطبيعية، والثقافية، والرياضية، والترفيهية، ونمط سياحة الفعاليات.

وحدد منشي؛ الاختيار الثاني المتاح أمام منظمي الفعاليات تحديداً، فبإمكان بعض أنواع الفعاليات وفِي مقدمتها الفعاليات التجارية (المؤتمرات، والمنتديات، والملتقيات، والندوات، والاجتماعات، وورش العمل) تنفيذ الفعاليات بالاعتماد على تقنيات الواقع الافتراضي بشكل كلي لتصبح فعاليات افتراضية، أو بشكل جزئي لتصبح فعاليات هجينة (مثل إقامة المعارض بحضور المشاركين فيها داخل مركز المعارض، وحضور الزوار افتراضياً عن بُعد).

وبين منشي؛ نجاح الفعاليات الرياضية التي تعتمد على المنافسات الفردية من تنفيذها افتراضياً كما يمكن لمنظمي المهرجانات والاحتفالات الثقافية تحوير فعالياتهم لتصبح كرنفالات تنطلق داخل الأحياء محمولة على أسطح الشاحنات، دون وجود موقع ثابت للجمهور، وأخيراً، بكل يسر وسهولة، الفعاليات الترفيهية - سواءً أكانت مقدمة من فرد أم من أفراد عدة، بالإمكان تنفيذها عن بُعد، باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

فعاليات افتراضية ناجحة

أشار منشي؛ إلى نجاح عديد من الهيئات السعودية في تنفيذ الفعاليات الافتراضية مثل وكالة مجموعة العشرين وغرفة مكة المكرمة من خلال معرض فوانيس رقمية، والهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال مستقبل الضيافة، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي من خلال كرنفال عيد الفطر، والاتحاد السعودي الرياضة للجميع من خلال مبادرة تحدي بيتك ناديك، والهيئة العامة للترفيه من خلال تقديم منتجات ترفيهية مثل سلام من السعودية، وإطلاق فعاليات مكملين معاكم، وتطبيق شدو، والبث المباشر لمجموعة من الفعاليات الترفيهية.