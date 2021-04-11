حملات مكثفة بمكة.. مصادرة أسماك فاسدة وخضراوات وخيول بالجنوب

ضمن جهود البلديات المستمرة لمتابعة كل ما يتعلق بالصحة العامة

كثفت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملاتها الرقابية على سوق السمك المركزي بالكعكية، وذلك ضمن جهودها المستمرة التي تبذلها لمتابعة كل ما يتعلق بالصحة العامة والتأكد من سلامة كل ما يعرض للبيع وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.



وأوضحت بلدية الشوقية أن الجولات الميدانية على سوق السمك المركزي بالكعكية نتج عنها مصادرة 67 كيلوجراماً من الأسماك غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى رصد عدم التقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.



من جانبها نفذت بلدية العزيزية الفرعية حملات رقابية على الباعة الجائلين المخالفين بعدد من المواقع ضمن نطاق البلدية الإشرافي، وأسفرت الحملات عن مصادرة 285 كيلوجراماً من الخضراوات والفواكه تم تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى ضبط سيارة لبيع الآيس كريم غير مرخصة ومخالفة للأنظمة واللوائح، حيث تم مصادرة السيارة وتطبيق الجزاءات والغرامات النظامية.



وفي السياق ذاته واصلت الفِرق الرقابية في بلدية جنوب مكة الفرعية جولاتها الرقابية لمتابعة الظواهر السلبية على مواقع حجز السيارات – بطريق الليث – ضمن نطاقها الإشرافي بمشاركة الجهات الأمنية ووحدة الذبح، وأسفر عنها مصادرة عدد من الخيول التي يستغلها عمالة وافدة، وذلك بغرض تأجيرها بطرق مخالفة، حيث تم تسليمها لإدارة وحدات الذبح بالأمانة ليتم حجزها بحكم الاختصاص، واتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.