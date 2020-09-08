فراس الغامدي يلتحق رسميًا بتدريبات نادي ناستيك دي تاراغونا الإسباني

ضمن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم

التحق لاعب برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، فراس الغامدي، بتدريبات الفريق الأول في نادي ناستيك دي تاراغونا الإسباني.

جاء ذلك، بعد اختياره من الإدارة الفنية في الفريق الإسباني، بهدف المشاركة في فترة الإعداد للموسم المقبل 2020/2021، وخوض تجربة سعودية جديدة في الملاعب الاسبانية.

وكان اللاعب فراس الغامدي، قد شارك في عدد من الحصص التدريبية في فبراير الماضي، بفضل اتفاقية التعاون بين النادي الإسباني وبرنامج الابتعاث، الأمر الذي لاقى استحسان الجهاز الفني، مطالبًا باستمراره في تجربته الاحترافية استعدادًا للموسم المقبل.

وبدأ فراس الغامدي، اليوم، بالعمل مع الفريق على أرض الملعب الملحق بـ نو إستادي.

يذكر أن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، يسعى لاختيار أفضل المواهب وتطوير قدراتهم من خلال برنامج مختص ومكثف، بهدف صناعة جيل بطل يخدم المنتخبات الوطنية في المحافل القارية والدولية.

من جهة أخرى، وقع برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، اتفاقية تعاون مع نادي ريال سوسيداد الإسباني.