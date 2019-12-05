





2

تزامنًا مع "اليوم العالمي للتطوع"

شاهد.. جمعية أملج الخيرية تنفذ عددًا من المبادرات التطوعية

76

نفذت جمعية البر الخيرية في أملج، صباح اليوم، وبالشراكة مع فريق "همة" التطوعي بمدرسة الإمام محمد بن سعود المتوسطة؛ عددًا من المبادرات التطوعية.



جاء ذلك من خلال تقديم عدد من الكراسي المتحركة للفريق، الذي بدوره أهداها إلى مركز الرعاية الصحية الأولية، كما تم التنسيق لزيارة المتطوعين لمشتل بلدية المحافظة، والمشاركة في عملية الاستنبات الزراعي، إضافة إلى تزيين مداخل المدرسة بأحواض لزراعة النباتات الطبيعية.