درجات تحت الصفر الأسبوع القادم بالشمال.. فما هي خطوات "التعليم"؟

تسبقها موجة غبار شديدة السرعة وتساقط للثلوج الجمعة المقبل

تشير المواقع المتخصصة بالطقس وعدد من المهتمين بتحليل الطقس، إلى تدنٍّ شديد بدرجات الحرارة مطلع الأسبوع القادم، تسبقه موجة غبار شديدة السرعة وتساقط للثلوج الجمعة القادم.



ويتوقع أن تتّخذ إدارات التعليم بالمناطق الشمالية، إجراءات تحفظ سلامة الطلاب والطالبات من موجات البرد القارسة جدًّا، منها إلغاء الطابور الصباحي، وهو المعتاد عليه في فصل الشتاء، أو تأخير في اليوم الدراسي، كما حدث في موجة الصقيع عام 2008 ميلادية.



ونوهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة اعتبارًا من يوم الجمعة القادم، يتوقّع أن تصل إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق (الحدود الشمالية - الجوف - تبوك - حائل)، كذلك على أجزاء من منطقة القصيم والمناطق الشمالية من (الرياض - الشرقية - المدينة المنورة).



وتوقع الدكتور عبدالله المسند أن يتشكل ‫الصقيع‬ على أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى قبيل نهاية الأسبوع الحالي، بالإضافة للأسبوع القادم، وعليه نهيب بالمزارعين أخذ حيطتهم، وبمربي المواشي حماية حلالهم.



‏وأضاف: أقترح على إدارات التعليم في الحدود الشمالية‬، تبوك‬، الجوف‬، حائل‬، ‏بإلغاء ‫الطابور الصباحي‬ من يوم الأربعاء لهذا الأسبوع حتى نهاية الأسبوع القادم، ‏في ظل موجة جوية باردة قارسة متوقعة.



من جانبه قال المهتم بالطقس ماجد العتيبي: "حقيقة، موجة البرد التي ستبدأ يوم السبت القادم قوية جدًّا، وهي متطرفة؛ حيث لم يسبق أن سجلت درجات حرارة مثل ما هو متوقع لها منذ 40 عامًا على شمال المملكة ومنطقة تبوك وحائل وشمال الوسطى؛ ففي منطقة حائل متوقع تسجيل درجة حرارة فعلية -6 تحت الصفر، والشمال-5.



فيما قال محمد الخزّي التميمي: أبـرد موجات هذا الشتاء تبدأ السبت، وتشتد وتتوسع الأحد والاثنين والثلاثاء، ثم تخف حدتها تدريجيًّا وشدتها على الشمال.