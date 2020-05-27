"الفنانة الزايدي" تنجز لوحة "همة جبل" لولي العهد مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة

أنجزت الفنانة التشكيلية سارة الزايدي لوحة حملت عنوان "همة جبل" لولي العهد محمد بن سلمان مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة، وهي المقولة الخالدة لولي العهد الذي اختار جبل طويق ليشبه همة السعوديين به.



وقالت الفنانة التشكيلية سارة الزايدي لـ"لإخبارية": إن فكرة رسم لوحة مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة بحب شعب عظيم لشخصية قدمت الكثير للشعب السعودي، وبالأخص المرأة السعودية، مشيرة إلى أن عملها "عبارة عن تعبير بسيط بالشكر والامتنان لسموه الكريم، واخترت إضافة الأحجار الكريمة إلى اللوحة لتليق بمقامه، والتهمتها مقولته الخالدة بأن (همة الشعب السعودي كهمة جبل طويق)".



وأضافت "الزايدي" أن "عمل اللوحة لسموه استغرق أكثر من خمسة أشهر، ولأن عملاً مثل هذا العمل يتطلب دقة عالية وجهداً كبيراً، سافرت إلى مدينة الرياض لرحلتين لجلب الأحجار الكريمة، وكذلك من جبل طويق نفسه، وبإذن الله يكون هناك تعاون مع وزارة الثقافة، وأحب أن أشكر ولي العهد ووزارة الثقافة على جهودهم القائمة بما يخص الفن والفنانين التشكيليين، بما في ذلك الابتعاث الثقافي".