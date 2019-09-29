مشاهد لا تُنسى بين "الفغم" وخادم الحرمين.. يقظة وأمانة وعلاقة أبوية خاصة

عكست تفانيه وحرصه على سلامة الملك الشخصية

حَظِيت مسيرة حياة اللواء الركن عبدالعزيز الفغم، الذي استشهد يوم أمس السبت، بعدد من المَشاهد التي لا تُنسى بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والتي حُفرت في ذاكرة السعوديين؛ لما مثّلته تلك المشاهد والصور من عمق العلاقة الأبوية الكبيرة بين خادم الحرمين وحارسه الشخصي الأمين.

تلك اللقطات والمشاهد العفوية التي جمعت الملك و"الفغم"، دائمًا ما كانت محل رصد عدسات الكاميرات، وعكَست علاقة خاصة تجمع الملك سلمان الذي عرف بتواضعه، واللواء "الفغم" الذي اشتهر بتفانيه ويقظته وحرصه على سلامة الملك؛ وهو ما مكّنه من الحصول على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من منظمة الأكاديمية العالمية.

يقظة "الفغم" تستقطب الكاميرات في موسكو

دائمًا ما كانت سلامة الملك هي الشغل الشاغل لحارسه الأمين، وقد أظهر مقطع فيديو التُقط أثناء هبوط الطائرة الملكية في مطار موسكو في أواخر عام 2017م، وضع "الفغم" يده أمام الملك سلمان أثناء نزوله من سلم الطائرة، فور وصوله إلى العاصمة الروسية، بعد توقف السلم بشكل مفاجئ، في تصرف سريع أظهر يقظته التي أشاد بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.



لا تلمس الملك

مقطع آخر أظهر يقظة وحرص "الفغم" على سلامة خادم الحرمين؛ فحينما كان يحضر الملك سلمان -حفظه الله- برفقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد حفلًا ثقافيًّا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، على هامش زيارة خادم الحرمين لدولة الكويت في نهاية عام 2016م، حاول أحد الأشخاص وضْع يده على كتف الملك أثناء الْتقاط صورة معه؛ إلا أن الحارس الأمين سارع لمنع الشخص، وإبعاد يده عن خادم الحرمين؛ في لقطة نالت الاستحسان.



ربط الحذاء يلفت الأنظار

وقبل عامين تقريبًا، في مايو 2017، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للراحل اللواء الركن عبدالعزيز الفغم، وهو يربط رباط حذاء خادم الحرمين الشريفين حفظه الله؛ وذلك خلال جلوس الملك سلمان في المقعد المخصص له لاستقبال ضيوف القمة الإسلامية الأمريكية. وأكد المغردون حينها أن الصورة تمثل علاقة الابن بأبيه؛ مشيدين باللافتة الطيبة من الحارس الأمين.



مرافق "السيسي"

في لقطة أخرى، أظهرت حرص "الفغم" على سلامة الملك، والْتقطتها عدسات الكاميرا بكل تلقائية، وأثنى عليها المغردون؛ وذلك بسبب تصرفه مع مرافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أثناء لقائه بالملك، عندما شاهده يسحب شيئًا من جيبه؛ فانطلق نحوه ونزعه بطريقة محترمة؛ فقط لكي يتأكد من أن ما من مكروه سيحدث لملك الحزم.