تزامنًا مع صرف الرواتب.. شاهد كيف تُعقّم "أمانة مكة" الصرّافات الآلية

كثّفت أعمال التطهير ضِمن الإجراءات الاحترازية لتطويق فيروس "كورونا"

‏تزامنًا مع إيداع الرواتب الشهرية للموظفين؛ قامت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في ‎الإدارة العامة للصحة العامة- بتكثيف أعمال التعقيم وتطهير أجهزة الصرّافات الآلية.

وتأتي أعمال تعقيم وتطهير الصرافات ضِمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار ‎فيروس كورونا المستجد.

أمانة العاصمة المقدسة

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27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 10:29 AM

كثّفت أعمال التطهير ضِمن الإجراءات الاحترازية لتطويق فيروس "كورونا"

تزامنًا مع صرف الرواتب.. شاهد كيف تُعقّم "أمانة مكة" الصرّافات الآلية

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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‏تزامنًا مع إيداع الرواتب الشهرية للموظفين؛ قامت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في ‎الإدارة العامة للصحة العامة- بتكثيف أعمال التعقيم وتطهير أجهزة الصرّافات الآلية.

وتأتي أعمال تعقيم وتطهير الصرافات ضِمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار ‎فيروس كورونا المستجد.

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