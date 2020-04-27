تزامنًا مع صرف الرواتب.. شاهد كيف تُعقّم "أمانة مكة" الصرّافات الآلية

كثّفت أعمال التطهير ضِمن الإجراءات الاحترازية لتطويق فيروس "كورونا"

‏تزامنًا مع إيداع الرواتب الشهرية للموظفين؛ قامت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في ‎الإدارة العامة للصحة العامة- بتكثيف أعمال التعقيم وتطهير أجهزة الصرّافات الآلية.

وتأتي أعمال تعقيم وتطهير الصرافات ضِمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار ‎فيروس كورونا المستجد.